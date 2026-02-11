L’ex principe Andrea di Gran Bretagna si trova al centro di una bufera. È accusato di aver passato all’imprenditore Jeffrey Epstein dettagli riservati sui suoi viaggi ufficiali. La sua vita pubblica si è improvvisamente capovolta: ora è costretto all’esilio, lontano dagli eventi pubblici e dalle riunioni di famiglia. Ha rinunciato a titoli e incarichi, ma il danno sembra andare oltre. La vicenda scuote la famiglia reale e mette in discussione gli ultimi anni di Andrea, già segnati da altre polemiche.

L ’esilio forzato, il bando dalle occasioni pubbliche e dalle riunioni familiari, la rinuncia a titoli e cariche non sono il peggio che poteva capitare all’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor. All’orizzonte, dicono ora le autorità che si accingono ad aprire un’inchiesta sull’operato dell’ex principe nell’ambito dello scandalo Epstein, potrebbe esserci anche una pena detentiva. E il fratello Carlo non ha intenzione di far nulla per aiutarlo. Il principe Andrea è nei guai: la decisione del fratello Carlo dopo le nuove accuse X L’ex principe Andrea nel mirino dei detective britannici. Le indagini, al momento non ancora confermate, saranno effettuate dai detective della Thames Valley Police, la forza di polizia famosa per i casi dell’ Ispettore Morse, popolare serie televisiva inglese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

È accusato di aver passato a Jeffrey Epstein informazioni riservatissime sui suoi viaggi ufficiali

Keir Starmer ha chiesto all'ex Principe Andrea di comparire davanti al Congresso americano.

