Duna di Porto Corsini Lazzari Ev | Evitato passaggio della nuova passerella del Parco Marittimo

La giunta comunale di Ravenna ha approvato lo stralcio della duna di Porto Corsini dal progetto del Parco Marittimo. La decisione è stata accolta con soddisfazione da Europa Verde – Verdi Ravenna, che vede in questa scelta un passo importante per preservare uno degli ultimi elementi naturali rimasti lungo la costa. La duna, che rischiava di essere attraversata dalla nuova passerella, è così salva e non sarà più interessata dai lavori di ampliamento del parco.

Il portavoce Europa Verde – Verdi Ravenna: "La duna di porto Corsini rappresenta uno degli ultimi areali dove la natura da sola riesce a combattere e limitare l’erosione costiera in un territorio già molto fragile" Un obiettivo frutto di "mesi in interlocuzione con gli uffici politici del comune di Ravenna perorando e portando avanti un obiettivo importante: salvaguardare al massimo la tutela di uno degli ultimi areali che conserva ancora una struttura naturale di grande pregio pur nella esiguità delle sue dimensioni spaziali", sottolinea Antonio Lazzari, co-portavoce di Europa Verde – Verdi Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Porto Corsini Visita del Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata ionica del porto di Taranto Questa mattina il Contrammiraglio Donato De Carolis, Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata ionica, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Taranto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Porto Corsini Argomenti discussi: Duna di Porto Corsini, Lazzari (Ev): Evitato passaggio della nuova passerella del Parco Marittimo; Pubblicato il progetto: salvata la duna di Porto Corsini; Pubblicato il progetto per la duna di porto Corsini. Europa Verde: 'Salvata l'area naturale'; Lazzari (Europa Verde-Verdi Ravenna): Finalmente pubblicato il progetto, la duna di Porto Corsini viene salvata. Pubblicato il progetto per la duna di porto Corsini. Europa Verde: Salvata l’area naturaleEuropa Verde – Verdi Ravenna si rallegra nel vedere passato ieri in giunta lo stralcio relativo alla duna di Porto Corsini, nell’ambito del più ampio progetto del parco marittimo; questa duna rappres ... ravennawebtv.it Pubblicato il progetto: salvata la duna di Porto CorsiniVia libera in Giunta allo stralcio relativo alla duna di Porto Corsini, inserito nel più ampio progetto del Parco Marittimo. Un passaggio che viene accolto con soddisfazione da Europa Verde – Verdi Ra ... ravennawebtv.it Adriatico Wind Club ASD Vela Windsurf Kitesurf | Porto Corsini - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.