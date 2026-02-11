Due rapine in una notte a Carrara | in manette una coppia

Durante la notte tra il 14 e il 15 gennaio, a Carrara, una coppia ha messo a segno due rapine in rapida sequenza lungo viale XX Settembre. La polizia ha arrestato i due sospetti poco dopo, mentre si cercava di capire come siano riusciti a mettere a segno i colpi così vicini nel tempo. La zona è rimasta sotto shock e le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

CARRARA – Notte di terrore e follia quella dello scorso 14 gennaio a Carrara, dove una sequenza di rapine in rapida successione ha tenuto sotto scacco viale XX Settembre. Nelle ultime ore, i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, portando in carcere un 28enne di Castelnuovo Magra e disponendo i domiciliari per una 23enne carrarese, ritenuta sua complice. Il raid è iniziato prendendo di mira un giovane barista di 23 anni che, appena terminato il turno di lavoro, si era fermato a uno sportello bancomat per versare un assegno. Qui è avvenuto il primo scontro: il 28enne lo ha minacciato con un coltello, ma la vittima non si è fatta intimorire e, dopo una breve colluttazione, è riuscita a respingere l'aggressore e a fuggire.

