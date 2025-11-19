In trasferta per compiere rapine due in manette

MONTERCHI – . I carabinieri hanno arrestato, durante un normale servizio di controllo del territorio, due uomini, della provincia di Foggia, che, alla vista dell’equipaggio dei militari della stazione di Monterchi, hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi tra le campagne a confine tra Toscana e Umbria. Sono state necessarie prolungate ricerche, condotte dai militari dell’arma di Sansepolcro e dei Nuclei carabinieri forestale del Gruppo di Arezzo, nonché dell’elicottero del quarto Nucleo elicotteristi carabinieri di Pisa per rintracciare entrambi i fuggitivi e arrestarli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it