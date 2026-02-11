Due mesi e un anno entrambi cardiopatici | sono i piccoli pazienti palestinesi accolti all’Opa

L’Ospedale di Massa ha accolto nella notte tra il 9 e il 10 febbraio due piccoli pazienti provenienti dalla Palestina. Sono due bambini, uno di soli due mesi e l’altro di poco più di un anno, entrambi con problemi cardiaci gravi. Arrivano in Italia per sottoporsi a cure specializzate, lasciando temporaneamente il loro Paese. La struttura ora si prepara a prenderli in cura, sperando di migliorare le loro condizioni.

Cuore in viaggio: L’Ospedale di Massa accoglie due piccoli pazienti dalla Palestina. L’Ospedale del Cuore di Massa, in provincia di Massa-Carrara, ha aperto le sue porte nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 2026 a due bambini palestinesi, uno di soli due mesi e l’altro poco più di un anno, entrambi affetti da gravi patologie cardiache. L’arrivo dei piccoli pazienti fa parte di una più ampia operazione di evacuazione sanitaria, un “Medevac”, che ha visto il trasferimento in Italia di ventisei pazienti e novantuno familiari. Un’iniziativa che sottolinea ancora una volta il ruolo cruciale dell’Italia, e in particolare della regione Toscana, nell’offrire assistenza medica a persone provenienti da contesti di crisi e difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Perugia sono arrivati due bambini palestinesi dalla striscia di Gaza.

Da Gaza a Perugia sono arrivati due bambini palestinesi per ricevere cure oncologiche.

