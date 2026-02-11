Dorothea Wierer arrugginita | Avevo le gambe gonfie giornata da dimenticare sugli sci

Dorothea Wierer si presenta con gambe gonfie e un senso di stanchezza. La giornata sugli sci non le sorride: commette un solo errore al poligono, ma basta per lasciarla fuori dal podio. Alla fine, chiude al quinto posto, un risultato che in altre occasioni potrebbe sembrare positivo, ma questa volta lascia l’amaro in bocca.

Un solo errore al poligono, ma tanto è bastato per tenere Dorothea Wierer fuori dal podio. Un quinto posto, il suo, che arriva in una situazione nella quale, in molti casi, nei primi tre posti ci si può arrivare. Invece, almeno per oggi, soddisfazione non c’è: rimane, però, una giornata abbastanza positiva considerate le sue condizioni personali. Queste, infatti, le parole rilasciate ai microfoni della Rai: “ Ovviamente oggi era una giornata un po’ difficile per me, non stavo tanto bene, un po’ di mal di pancia, gambe gonfie. Giornata un po’ così, sono comunque contenta di aver fatto una bella prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dorothea Wierer commenta la prova di staffetta femminile a Ruhpolding: le atlete italiane hanno conquistato un secondo posto di rilievo nella tappa di Coppa del Mondo di biathlon.

