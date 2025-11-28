Furto in gioielleria e spaccio davanti a un asilo | doppia operazione delle Volanti un denunciato e un arresto

Doppio intervento, nel pomeriggio di giovedì, per le Volanti della Questura, impegnate in due distinte operazioni che hanno portato alla denuncia di un giovane autore di un furto aggravato e all’arresto in flagranza di un uomo sorpreso a spacciare nei pressi di un asilo della zona Pescaiola. Il primo episodio riguarda una gioielleria del centro, dove il titolare ha segnalato la sottrazione di una collana del valore di circa 2.000 euro. Il responsabile, un ventenne già noto per precedenti analoghi, si era introdotto nel negozio fingendo di voler acquistare un regalo per la madre e, approfittando di un attimo di distrazione del commerciante, aveva asportato il prezioso, uscendo con una scusa. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Furto in gioielleria e spaccio davanti a un asilo: doppia operazione delle Volanti, un denunciato e un arresto

