Divanetti e tavoli carbonizzati cosa resta del Constallation Un dossier fotografico racconta l’inferno

Dentro il Constellation di Roma, tutto è nero e distrutto. I divanetti e i tavoli sono ridotti in cenere, carbonizzati dal rogo che ha devastato il locale a Capodanno. Le immagini raccontano un inferno di fumo e fiamme, lasciando dietro di sé solo macerie e un vuoto difficile da colmare.

Roma, 11 febbraio 2026 – È il colore nero a prevalere nelle foto scattate dentro quel che resta del Constellation dopo la strage di Capodanno. Un dossier di 40 pagine con le immagini scattate dalla procura di Sion che più di ogni parole rende l'idea dell'inferno di fuoco vissuto da chi c'era. Il seminterrato trappola dove hanno trovato la morte decine di giovanissimi appare distrutto: se ne riconosce certo la fisionomia.

