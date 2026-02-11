Disastro Tottenham sorride l’Inter | Vicario si avvicina

La squadra inglese continua a vivere momenti difficili in Premier League. Dopo la sconfitta, l’Inter sorride, mentre Vicario si avvicina sempre di più alla sua nuova squadra. Il Tottenham rischia di retrocedere e di perdere anche le competizioni europee.

Continua il momento difficile del Tottenham in Premier League con la squadra inglese che è ormai a soli cinque punti di distanza dalla zona retrocessione e con lo spettro di restare fuori dalle prossime competizioni europee. Inter, si avvicina Vicario (Ansa Foto) – calciomercato.it Stagione molto difficile per gli Spurs che, eccezion fatta per la conquista dell’accesso agli ottavi di finale della Champions League, sono fuori sia dalle coppe nazionali che, a meno di clamorose rimonte, dalla possibilità di centrare l’accesso alle coppe europee dal campionato. Se la squadra londinese non dovesse raggiungere la qualificazione alle prossime competizioni europee, più di qualche pezzo pregiato della rosa potrebbe salutare la squadra in estate e tra questi potrebbe esserci Guglielmo Vicario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Vicario Inter sta attraversando un periodo difficile al Tottenham, con prestazioni deludenti, critiche da parte dei tifosi e segnali di crisi.

L'Inter valuta il futuro di Vicario e pianifica le mosse per l’estate.

