Vicario Inter momento nero al Tottenham | errori critiche e futuro in bilico I nerazzurri osservano attentamente

Vicario Inter sta attraversando un periodo difficile al Tottenham, con prestazioni deludenti, critiche da parte dei tifosi e segnali di crisi. La situazione, segnata da errori e tensioni, mette in discussione il suo futuro nel club londinese, mentre i nerazzurri osservano attentamente gli sviluppi.

Il periodo che sta attraversando Guglielmo Vicario al Tottenham è tra i più delicati della sua carriera. Il portiere della Nazionale italiana, classe 1996 ed ex protagonista in Serie A con l'Empoli, è finito nuovamente nel mirino dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita dagli Spurs contro il Nottingham Forest. Una gara che ha segnato un ulteriore passaggio critico nel rapporto tra l'estremo difensore e l'ambiente londinese.

