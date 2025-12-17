Disastro ambientale | condannati manager e dirigenti della Caffaro

I vertici della Caffaro di Brescia sono stati condannati per il disastro ambientale causato dall'inquinamento dell'area, oggi riconosciuta come Sito di interesse nazionale. Questa condanna rappresenta una pesante responsabilità per uno dei siti più inquinati d'Italia, simbolo di una ferita ambientale profonda nella storia recente della città.

Condannati i vertici della Caffaro, l'azienda di Brescia i cui confini oggi sono un Sito di interesse nazionale, una delle aree più inquinate d'Italia, forse la ferita ambientale più profonda della storia recente della città. Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda di allora. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Chieste le condanne per i manager di Caffaro Brescia per disastro ambientale: cosa rischiano

Leggi anche: Caffaro, prima condanna per disastro ambientale: pene fino a 24 mesi e soldi confiscati. “Non fermarono la scia tossica in falda solo per profitto”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Condannati 11 manager della Miteni per linquinamento da Pfas

Disastro ambientale e inquinamento, condannati i vertici di Caffaro - Due anni ad Alessandro Quadrelli e Alessandro Francesconi, un anno e nove mesi ad Antonio Todisco, un anno e due mesi a Vitantonio Balacco ... rainews.it