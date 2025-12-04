Diretta Gol Coppa Italia LIVE Bologna Parma | 2-1 a breve l’inizio di Lazio Milan
Diretta Gol Coppa Italia, il giovedì di calcio si apre con la sfida fra il Bologna e il Parma e si concluderà con il big match Lazio Milan Terzo giorno di Coppa Italia. Ad aprire la giornata è la sfida fra il Bologna di Italiano e il Parma di Cuesta. Alle 21 in campo Lazio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
COPPA ITALIA | Bologna-Parma in campo DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
? #Napoli-Cagliari diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Conte e Pisacane LIVE Vai su X
Lazio-Milan diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Sarri e Allegri LIVE - Cinque giorni dopo la sfida in campionato, biancocelesti e rossoneri si affrontano di nuovo negli ottavi di finale del torneo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it
DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1: live report, formazioni e dettagli - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. Secondo napolimagazine.com
RISULTATI COPPA ITALIA/ Il Bologna ai quarti! Diretta gol live score ottavi di finale (oggi 4 dicembre 2025) - Risultati Coppa Italia: Bologna Parma e Lazio Milan sono le due partite di questa sera, valide per gli ottavi di finale della competizione. Riporta ilsussidiario.net
Lazio-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia - Milan di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
Diretta Gol Coppa Italia, Bologna Parma: segui con noi la diretta del match - Diretta Gol Coppa Italia, il giovedì di calcio si apre con la sfida fra il Bologna e il Parma e si concluderà con il big match Lazio Milan Terzo giorno di Coppa Italia. Si legge su calcionews24.com
Diretta gol Coppa Italia: Atalanta Genoa 4-0, Napoli Cagliari 10-9 (d.c.r.) e Inter Venezia 5-1 - Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21 Scende in campo nel day- calcionews24.com scrive