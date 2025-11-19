Inter News 24 Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a breve. Tutte le novità sul possibile trasferimento del centravanti serbo, che era stato vicino all’Inter. La situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic in casa Juventus resta incerta, con il rinnovo del contratto del serbo ancora in sospeso. A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto, giornalista sportivo, che ha commentato l’attuale periodo di forma del giocatore e la trattativa per il prolungamento del suo contratto. Un Dusan Vlahovic in crescita sul campo, ma il rinnovo è bloccato. Vlahovic, attaccante classe 2000, è tornato a mostrare segnali positivi sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vlahovic lascia la Juventus a gennaio? Il futuro del serbo è in bilico. Tutte le ultime novità sulla situazione