De Winter | Obiettivo quarto posto ma credo nello Scudetto

A pochi giorni dalla trasferta di Pisa, Koni De Winter ha parlato in esclusiva a SportMediaset degli obiettivi del Milan per il resto della stagione. Il difensore belga ha dichiarato che l’obiettivo principale rimane il quarto posto, ma non nasconde di credere ancora nello scudetto. De Winter è convinto che la squadra possa giocarsi le sue chance fino alla fine, anche se sa che sarà dura. La squadra si prepara con determinazione, consapevole delle sfide che l’attendono.

De Winter. A pochi giorni dalla trasferta di Pisa, Koni De Winter ha parlato in esclusiva a SportMediaset degli obiettivi del Milan per questo finale di stagione. Il difensore belga, ex Genoa, ha sottolineato come la squadra sia concentrata sul raggiungimento del quarto posto, pur ammettendo che, giocando per il Milan, è normale pensare anche allo scudetto. “ Giochi per il Milan, tutti i giocatori vogliono vincere, quindi è normale che ci pensi “. De Winter non nasconde la determinazione della squadra. Alla domanda se il Milan mollerà fino alla fine, la risposta è stata secca: “ Mollare mai “. E alla domanda sul livello di fiducia nello scudetto, il giovane difensore è altrettanto deciso: “ Io ci credo “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su De Winter Milan

De Winter del Milan ha parlato chiaramente: il suo obiettivo è il quarto posto in campionato.

De Winter punta al quarto posto, ma sogna ancora lo scudetto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su De Winter Milan

Argomenti discussi: De Winter: Allegri figura importante nella mia carriera. Scudetto? L'obiettivo è il quarto posto,...; De Winter sull’obiettivo: Credo allo Scudetto, poi le parole su Allegri e i compagni; De Winter a Sport Mediaset: L'obiettivo è il quarto posto; Influenza di Allegri su De Winter e ambizioni future.

De Winter: L'obiettivo del Milan è il quarto posto, ma è normale che pensiamo allo scudetto. Io ci credoL'obiettivo è il quarto posto, poi è normale che allo scudetto ci pensi. Lo dice Koni De Winter, difensore del Milan, durante l'intervista concessa a SportMediaset a pochi giorni dalla trasferta di ... msn.com

De Winter: Allegri figura importante nella mia carriera. Scudetto? L'obiettivo è il quarto posto, però...Il difensore del Milan Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a poco più di 48 ore dalla sfida in programma venerdì sera alla Cetilar Arena contro ... milannews.it

#DeWinter: "L'obiettivo del #Milan è il quarto posto, ma è normale che pensiamo allo scudetto. Io ci credo" x.com

PULCINI WINTER CUP 2026 BUTTIGLIERA 1° Posto GIRONE Buttiglierese 95 - Mezzaluna “Con cuore e determinazione, ogni sfida è una vittoria! Grinta, ragazzi!” Albese - Mezzaluna “Ogni passaggio è un passo verso il nostro obiettivo! Forza Mezz - facebook.com facebook