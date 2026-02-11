Dati Eurostat positivi Meloni | Cresce potere d’acquisto degli itaiani

L’Italia migliora il potere d’acquisto dei cittadini, secondo i dati Eurostat. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta con soddisfazione questo segnale positivo, che vede il nostro Paese superare la media europea e avvicinarsi a Francia, Spagna e Germania. È un buon risultato, dice, che rafforza la fiducia nell’economia italiana.

L’Italia registra un incremento del potere d’acquisto pro capite, superando la media europea. Il dato, certificato da Eurostat, è stato accolto con soddisfazione dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea una tendenza positiva per l’economia nazionale e il benessere dei cittadini, in particolare rispetto a Francia, Spagna e Germania. L’analisi dei dati relativi al periodo tra il quarto trimestre del 2024 e il terzo trimestre del 2025 evidenzia una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. La Presidente Meloni ha condiviso i dati positivi sui social media, evidenziando come l’aumento del potere d’acquisto pro capite nel terzo trimestre del 2025 sia stato pari all’1,7%, un risultato che supera di gran lunga quello registrato da Spagna e Germania.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Italia può sorridere, almeno sui numeri.

