Dalle moto alla consolle da dj | Marco Melandri e Alessandro Bruno lanciano la nuova hit romagnola

Dalle moto alla musica, Marco Melandri si lancia nella scena dance con Alessandro Bruno. I due amici di Ravenna, già vicini di casa, hanno appena lanciato una nuova hit romagnola. Melandri, famoso per le sue imprese in moto, ha deciso di cambiare strada e questa volta si mette alla consolle come DJ. La canzone sta già girando tra i giovani e promette di diventare un tormentone estivo.

L'ex campione di moto e il dj ravennate hanno dato vita al brano Gas: "Ha un sound decisamente adrenalinico, ti porta le stesse emozioni che prova un pilota quando è in pista" “Io e Marco Melandri ci conosciamo da quando eravamo bambini. Siamo entrambi di Ravenna, eravamo addirittura vicini di casa. Lui si era appena affacciato al mondo delle moto, io al mondo della musica. Ora che anche lui si è ritirato ed è arrivato nel mio mondo, quello dei dj e della musica, un mondo che so che da sempre ama davvero, collaborare è stato naturale”, così Alessandro Bruno (in arte Br1) racconta l'avvio della propria collaborazione con Melandri, ex pilota motociclistico ravennate tra motomondiale e Superbike.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

