Dal trauma alla potenza | il Giappone riaccende il nucleare La sfida che riguarda anche l’Italia

Il Giappone ha riattivato il reattore numero 6 della centrale di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo per capacità. Dopo anni di stop, il governo ha deciso di riprendere l’attività nucleare, puntando su questa centrale per rafforzare l’indipendenza energetica. La mossa ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi vede una soluzione concreta e chi preoccupato per i rischi. La decisione giapponese potrebbe influenzare anche l’Italia, che sta valutando il suo ruolo nel settore nucleare.

Roma, 11 feb – Il Giappone ha riavviato il reattore numero 6 della centrale di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo per capacità installata. A gestirla è la Tokyo Electric Power Company, la stessa società che controllava Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant al momento del disastro del 2011. Una scelta che ha un peso simbolico evidente: il Paese che più di tutti ha pagato il prezzo politico e psicologico dell'incidente nucleare decide oggi di tornare sull'atomo. Una dichiarazione di volontà e strategia che faremmo bene ad ascoltare. Il Giappone e il "trauma atomico" del 2011. Nel marzo 2011 un terremoto di magnitudo 9.

