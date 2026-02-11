Dai danni dell' alluvione ai lupi | quasi 63 milioni alle imprese agroalimentari del Ravennate

Quasi 63 milioni di euro sono stati distribuiti alle imprese agroalimentari del Ravennate colpite dall’alluvione. Oltre 4.800 aziende hanno ricevuto aiuti, mentre 133 domande per danni sono state già approvate e liquidate. La crisi ha colpito duramente il settore, che ora cerca di riprendersi con questi fondi.

Quasi 63 milioni di euro di pagamenti a oltre 4.800 imprese agroalimentari del Ravennate, oltre 9 milioni di euro liquidati a fronte di 133 domande per danni da alluvione già ammesse a contributo. Ancora, le misure in atto per mitigare l'impatto della popolazione di lupi sul territorio, il bilancio del progetto Frutteti protetti e il quadro dell'andamento delle produzioni del settore ortofrutticolo regionale. Sono i temi al centro degli incontri oggi a Faenza tra l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi e le associazioni agricole del territorio per fare il punto sulle necessità delle imprese agroalimentari.

