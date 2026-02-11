Da Conte a Schlein | perché gli antifascisti non vanno a Kyiv? 

Da Matteo Conte a Elly Schlein, il dibattito sugli antifascisti si infiamma. Mentre il nuovo partito di Roberto Vannacci si fa strada nel panorama politico, alcuni attivisti e militanti si domandano perché tanti preferiscano non andare a Kyiv, come fanno invece altri. La questione si fa politica, ma anche identitaria: tra chi difende la linea ufficiale e chi si dice pronto a un'azione più diretta, il confronto si fa acceso.

Il dramma di una sinistra che sull'Ucraina è più vannacciana della destra. È ora di un tour ucraino per i principali leader del centrosinistra Meloni sente Crosetto e mette la fiducia sul dl Ucraina: “Niente tribune a Vannacci”. Scossa al Mef L’antifascismo un tanto al chilo del campo largo ha scelto di trasformare il nuovo partito di Roberto Vannacci nello specchio di quello che la destra italiana è e non vuole ammettere di essere: fascista, xenofoba, razzista, trumpiana, antieuropeista, nazionalista, populista, omofoba, putiniana. La sinistra, da un certo punto di vista, ha ragione: il modello Vannacci è il peggio che possa offrire la cultura di destra nel nostro paese e ogni simmetria tra la destra di governo e la destra dello sfascio, con o senza “s”, è un punto a sfavore di una destra che sogna ancora di essere a lungo di governo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Durante l'assemblea del Pd si sono verificati momenti di tensione, tra assenze e fronde contro Boccia.

