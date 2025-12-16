Schlein e l' abaco | Assemblea Pd senza numero legale fronda contro Boccia Su Kyiv risoluzione separata da Conte

Durante l'assemblea del Pd si sono verificati momenti di tensione, tra assenze e fronde contro Boccia. La questione di Kyiv ha portato a una risoluzione separata da quella di Conte. Tra battute e scontri, si profilano nuove dinamiche tra Schlein e Meloni, con un tocco di ironia sulla loro disponibilità a scambiarsi calcolatrici a Natale.

Facciamo così: a Natale, Schlein regala una calcolatrice a Meloni e Meloni una a Schlein. Dice Schlein: "La calcolatrice di Meloni è rotta". Stabilite voi se l'algebra non è un problema nazionale.

