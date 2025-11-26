La sostenibilità non è più un optional | Cna guida le imprese verso l' Esg
Sostenibilità come strategia di crescita per le piccole medie imprese. Cna Forlì-Cesena ha promosso martedì in collaborazione con Cna Hub il convegno “Come l’Esg trasforma le Pmi: misurare, migliorare, competere”.Come ha sottolineato in apertura il direttore generale di Cna Forlì-Cesena Franco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
