La sostenibilità non è più un optional | Cna guida le imprese verso l' Esg

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sostenibilità come strategia di crescita per le piccole medie imprese. Cna Forlì-Cesena ha promosso martedì in collaborazione con Cna Hub il convegno “Come l’Esg trasforma le Pmi: misurare, migliorare, competere”.Come ha sottolineato in apertura il direttore generale di Cna Forlì-Cesena Franco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilit224 232 Pi249 Optional