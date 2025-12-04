Aversa si apre la crisi politica al Comune | Matacena azzera la giunta

Il sindaco Franco Matacena ha azzerato la Giunta con un decreto firmato questa sera. Una decisione arrivata dopo la seduta consiliare di questa mattina, quando il numero legale è risultato nuovamente in bilico e le assenze più pesanti sono state registrate tra i banchi di Forza Azzurra.  Aversa, si apre la crisi: Matacena azzera la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa apre crisi politicaAversa, Giunta azzerata: il sindaco Matacena avvia la verifica politica - Il decreto è arrivato in serata, a poche ore da una seduta consiliare segnata da assenze e numeri fragili. Scrive pupia.tv

