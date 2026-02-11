E' stato un incontro a Firenze per discutere della crisi nel settore moda pelle. Confindustria ha spiegato che i modelli di consumo sono cambiati, portando a segnali di ripresa, anche se non in tutti i settori. La situazione resta delicata e ancora difficile da decifrare, ma qualcosa si muove.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Si è riunito oggi a Firenze il tavolo sulla moda. Dal confronto sono emersi segnali di ripresa nel settore moda pelle ma non estesi a tutti gli indicatori. Il direttore di Irpet Nicola Sciclone spiega che "il comparto della moda entra nel nuovo anno con segnali di difficoltà meno marcati rispetto al picco negativo osservato nel trimestre che precede la crisi, però i segnali di ripresa non sono ancora estesi a tutti gli indicatori economici e non hanno un'intensità tale da farci presagire una rapida e consistente inversione di tendenza". Secondo Sciclone sulla pelletteria "vi sono segnali di miglioramento sul fronte delle esportazioni, il terzo trimestre del 2025 dà segnali positivi dell'export". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi moda pelle, Confindustria: “Sono mutati i modelli di consumo”

