Crans Montana incendio Capodanno | immagini inedite rivelano l’entità dei danni al Constellation e riaprono l’inchiesta

Un incendio divampa a Crans Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, causando la morte di 41 persone alla discoteca Constellation. Ora vengono pubblicate foto inedite che mostrano quanto sia stato grave il rogo e i danni che ha provocato. La vicenda torna sotto i riflettori e riapre le indagini sulla tragedia.

Crans Montana, la tragedia del Capodanno 2026 riaffiora con la pubblicazione di immagini inedite che documentano l’entità dei danni al Constellation, la discoteca teatro dell’incendio in cui persero la vita 41 persone. Le fotografie, ora parte integrante dell’inchiesta, offrono una testimonianza visiva sconvolgente delle conseguenze del rogo e riaprono il dibattito sulle cause e le responsabilità del disastro. Le immagini, rese pubbliche questo lunedì 11 febbraio 2026, mostrano una scena di devastazione all’interno del locale. Strutture carbonizzate, arredi distrutti e detriti sparsi ovunque testimoniano la violenza dell’incendio che si è propagato rapidamente nella notte di Capodanno.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Crans Montana Incendio Crans-Montana: incendio al memoriale del Constellation, indaga la polizia. Riaprono le ferite di una vecchia tragedia. Un incendio ha colpito il memoriale del Constellation a Crans-Montana. Crans Montana, incendio al memoriale delle vittime del Constellation: aperta un’inchiesta Questa mattina alle prime luci, un incendio ha devastato il memoriale delle vittime del rogo al Constellation di Crans-Montana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Crans-Montana, brucia il memoriale dedicato alle vittime di Capodanno; Incendio al memoriale del Constellation a Crans-Montana: indagini e tensioni politiche nel Vallese; Fiamme al memoriale delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion. Strage di Crans Montana, il dossier fotografico mostra le immagini del rogoCi sono immagini che parlano molto più delle parole. Dopo più di un mese dalla strage di capodanno avvenuta a Crans-Montana, in ... iltempo.it Crans-Montana, estintori non utilizzati durante il rogo. Moretti: Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse cadutiIl titolare del Constellation, indagato con la moglie per la strage di Capodanno, oggi interrogato a Sion. Legale giovane ferita: Vogliamo capire di più su sovraffollamento e somministrazione di alco ... quotidiano.net Legale vittime di Crans Montana: battuta infelice di Moretti su pannelli estintori - facebook.com facebook Crans-Montana, la Procura di Roma ha disposto il sequestro probatorio dei cellulari. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.