Costose e poco sicure le piante in via Rondona

I consiglieri di ‘ViviAmo Vigarano’ Olao Guidetti e Lisa Pancaldi criticano la recente piantumazione di alberi in via Rondona. Secondo loro, le piante sono costose e poco sicure, e rappresentano un rischio per la sicurezza dei cittadini. La polemica si aggiunge alle preoccupazioni sulla gestione delle aree verdi nel paese.

"Costi alti e rischi per la sicurezza". I consiglieri di 'ViviAmo Vigarano' Olao Guidetti e Lisa Pancaldi (nella foto) attaccano sulla recente piantumazione dei nuovi alberi lungo via Rondona. Ma il sindaco Davide Bergamini rimanda al mittente ogni critica. "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e constatato di persona la situazione – segnala il consigliere Guidetti -. Se i primi alberi sono allineati a quelli già esistenti, proseguendo verso Vigarano Pieve la distanza dall'asfalto si riduce drasticamente, arrivando a meno di 70 centimetri. Piantare alberi così vicini al ciglio stradale, rappresenta un rischio concreto per la circolazione".

