Il Cosenza vince 3-1 contro la Casertana al Marulla, rimontando nel finale. La partita si è giocata in una giornata difficile, con molte tensioni e assenze da entrambe le parti. I rossoblù sono riusciti a ribaltare il risultato negli ultimi minuti, portando a casa tre punti che valgono molto in ottica classifica.

Il Cosenza ha superato con un 3-1 la Casertana nel match giocato al Marulla, portando a casa tre punti fondamentali in una giornata segnata da tensioni, assenze e un’atmosfera pesante. La partita, disputata in un impianto quasi deserto, ha visto i rossoblù passare in svantaggio già al 32’ con un rigore trasformato da Liotti, che ha colpito con precisione un mancino dal dischetto. Il primo tempo si è chiuso con il Cosenza sotto, nonostante alcune incursioni pericolose, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. L’assenza di pubblico, sia locale che ospite, ha reso l’atmosfera ancora più opprimente: i tifosi del Cosenza hanno protestato contro la proprietà, mentre i sostenitori casertani hanno scelto di non viaggiare, in segno di solidarietà con i tifosi locali, che da tempo vivono un periodo di tensione con la dirigenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza sfiora il tracollo, ma ribalta il match al Marulla: tris al 90’ contro la Casertana

Approfondimenti su Cosenza Casertana

Una domenica sera di emozioni al PalaRagno di Faenza, dove si è giocato un derby intenso e combattuto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

- -: Decimata dalle assenze, la Casertana si vede superare nella ripresa dal Cosenza. Prima parte di gara con i falchetti in controllo del gioco: la rete di Liotti su rigore capitalizza l - facebook.com facebook