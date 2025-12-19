Natale è dietro le porte cosa dobbiamo aspettarci dal meteo | le previsioni per i prossimi giorni

Il Natale si avvicina e le previsioni meteo ci preparano a un periodo incerto. Fino al weekend, un'alta pressione porta cieli spesso grigi e clima umido sull’Emilia-Romagna, mentre l’inizio della settimana natalizia vedrà un peggioramento con piogge e neve in Appennino. Rimanete aggiornati per affrontare al meglio le festività con il tempo che ci aspetta.

Alta pressione fino al weekend con cieli spesso grigi e clima umido sull'Emilia-Romagna; peggioramento in vista da inizio settimana di Natale con piogge e neve in Appennino. A fornire le anticipazioni sul tempo che farà in questo periodo che precedono le feste è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

