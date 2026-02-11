Cormano chiuso di nuovo lo svincolo della Milano-Meda

A Cormano è stato riaperto e subito di nuovo chiuso lo svincolo della Milano-Meda. I lavori per installare le barriere anti-rumore sono ripresi, costringendo gli automobilisti a lunghe code e disagi. La doppia chiusura crea confusione tra chi percorre la strada ogni giorno. Nessuna data certa per la riapertura, mentre le auto si fermano in attesa di capire quando potranno riprendere il viaggio normalmente.

Cormano, chiuso lo svincolo di via Fermi per l'ingresso in Milano-Meda. Da ieri mattina, lo svincolo di via Fermi a Cormano è stato chiuso, impedendo l'accesso alla rampa della superstrada Milano-Meda in direzione di Milano. Cormano, chiuso di nuovo lo svincolo della Milano-Meda.A Cormano riprendono i lavori per la posa delle barriere anti-rumore e chiude di nuovo lo svincolo della Milano-Meda. Barriere anti-rumore nel tratto ... Cormano, fiamme nel box: distrutta una motoIncendio nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio, a Cormano, in via Privata Santa Maria del Rosario. Le fiamme si sono sviluppate all'interno ... *Scippo sulla Milano–Meda* : Il governo mette il pedaggio sulla Milano- Meda storicamente gratuita e colpisce pendolari e imprese del Nord. *"Chi diceva di difendere il Nord, oggi lo tradisce".* Al via la mozione contro il pedaggio.

