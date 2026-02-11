Conte se la prende con i dirigenti dopo l’uscita del Napoli dalla Coppa Italia

Antonio Conte si scaglia contro i dirigenti del Napoli dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. L’allenatore non ha nascosto la sua rabbia, puntando il dito contro le decisioni arbitrali che, a suo dire, hanno condizionato la partita. La squadra era uscita ai rigori contro il Como, ma lui si concentra più sui problemi fuori dal campo. Ora si aspetta una reazione da parte della società.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Napoli Antonio Conte è arrabbiato con l’arbitraggio dopo che la sua squadra è uscita dalla Coppa Italia con una sconfitta ai rigori contro il Como. Antonio Vergara ha annullato il rigore di Martin Baturina nell’1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona. Eppure la squadra di Cesc Fabregas riesce a passare ai rigori, vincendo 7-6 e conquistando un posto in semifinale. Il Napoli credeva che Jacobo Ramon del Como avrebbe dovuto ricevere una seconda ammonizione quando ha ritirato Rasmus Hojlund al 50?. Conte, infatti, ha ritenuto che anche il cartellino giallo di Ramon nel primo tempo, sempre per un fallo su Hojlund, avrebbe potuto facilmente meritare un cartellino rosso per aver negato un’occasione da gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Napoli saluta la Coppa Italia con l’amaro in bocca.

CONTE in conferenza stampa post-partita Copenaghen Napoli 1-1

