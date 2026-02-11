Conte dà la testa di c… all’arbitro Manganiello | la Procura apre un’inchiesta Cosa rischia

La Procura di Torino ha aperto un’indagine sulla scena in cui Antonio Conte avrebbe rivolto insulti all’arbitro Manganiello. L’episodio è avvenuto durante la partita e ha attirato l’attenzione, portando gli inquirenti a fare chiarezza sui fatti. Ora si aspetta di capire se ci sono rischi di sanzioni o altri provvedimenti.

Conte dà la testa di c. all'arbitro Manganiello: la Procura apre un'inchiesta. Cosa rischia il tecnico del Napoli dopo il match di Coppa Italia. L'infuocato Napoli-Como di Coppa Italia ha lasciato una scia di polemiche che ora rischia di travolgere Antonio Conte. Gli insulti rivolti dal tecnico salentino all'arbitro Manganiello, sebbene ignorati dal direttore di gara e dal quarto uomo durante il match, sono stati immortalati nitidamente dalle telecamere. Quel perentorio « almeno vallo a vedere, testa di c. » è diventato virale in poche ore, finendo dritto sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè.

