Consolini al primo match point salvezza Serve una gran prova contro Milano di Egonu

La Consolini si gioca tutto nel primo match point salvezza. Deve affrontare Milano di Egonu e sa che questa è la partita decisiva per evitare la retrocessione. La squadra ha bisogno di una grande prova, e i tifosi sperano che riescano a portare a casa il risultato che potrebbe significare la salvezza stagionale.

La Consolini vede la salvezza. L'obiettivo stagionale, prima insperato, poi vicino, sempre più vicino, è ora davvero a un passo. Mancano tre giornate al termine e stasera, contro la Milano della campionessa olimpica e mondiale Paola Egonu (ore 20), potrebbe anche bastare un punto – sconfitta al tie break – per festeggiare. La classifica parla chiaro e dopo un filotto di successi ancora aperto per la Consolini, San Giovanni veleggia ora con 6 punti di vantaggio sulla penultima piazza occupata da Pinerolo, che sarà di scena invece contro Chieri. La Omag Mt insomma è padrona del suo destino come mai prima d'ora in questa stagione e senza armeggiare troppo con la calcolatrice, vincendo metterebbe in banca la matematica salvezza e un altro anno di volley al massimo livello.

