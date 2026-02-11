Consiglio regionale passa risoluzione per potenziare Strade Sicure

Nella seduta di ieri, il consiglio regionale del Veneto ha approvato una risoluzione per potenziare l’operazione

Nella seduta di ieri, 10 febbraio, il consiglio regionale del Veneto ha approvato una risoluzione che tocca un argomento sensibile come la sicurezza. L'aula ha approvato con 29 voti favorevoli, 2 contrari e 9 astenuti l'atto che vede come primo firmatario il leghista veronese Filippo Rigo, con.🔗 Leggi su Veronasera.it

Il Raggruppamento “Campania” di “Strade Sicure” è stato trasferito al Reggimento “Cavalleggeri Guide” durante una cerimonia presso la Caserma “Diaz” di Napoli, alla presenza del Generale Di Stasio.

Consiglio Veneto approva Risoluzione a sostegno delle candidature UNESCONel corso della seduta pomeridiana del Consiglio regionale del Veneto, è stata approvata all’unanimità la Risoluzione n. ansa.it

Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzioni in materia di Politica agricola comune e sicurezza urbana(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, al termine della seduta odierna, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 16 ... iltempo.it

+++ FIENI (FDI), “MUTUI MILIONARI MA VIE DIMENTICATE. I CITTADINI HANNO DIRITTO A STRADE SICURE” +++ Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione comunale sulla grave situazione del manto stradale in Via dei Morti, Via dei Grilli e Via Senara - facebook.com facebook

Nell'ambito del rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell'esercito Puma arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano. Allo stesso tempo, nel Decreto Sicurezza approvato ieri il Ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velociz x.com