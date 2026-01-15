Strade Sicure il Raggruppamento Campania passa al Reggimento Cavalleggeri Guide

Il Raggruppamento “Campania” di “Strade Sicure” è stato trasferito al Reggimento “Cavalleggeri Guide” durante una cerimonia presso la Caserma “Diaz” di Napoli, alla presenza del Generale Di Stasio. L’evento segna un aggiornamento nella gestione delle attività di sicurezza e controllo del territorio nella regione, consolidando l’impegno delle forze armate nella tutela della cittadinanza.

Si è svolto, presso la Caserma "Diaz" di Napoli, alla presenza del Comandantedel Comando Territoriale Sud, Generale di Divisione Andrea Di Stasio, il passaggio diconsegne del Raggruppamento "Campania", nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure", tra ilColonnello Lorenzo Maria Cremascoli.

Esercito: cambio al Raggruppamento ‘Campania’ - L’8° Reggimento artiglieria terrestre ‘Pasubio’ cede il comando del Raggruppamento ‘Campania’ al Reggimento ‘Cavalleggeri Guide’, 19° Riceviamo e pubblichiamo da COMTER Sud. expartibus.it

Roma, Strade Sicure: la legge che dispiega i militari nelle città compie 17 anni. «Nella Capitale un milione di controlli e oltre 100 siti protetti» - All'inizio c'è chi aveva storto il naso e aveva detto che le città si sarebbero militarizzate, che i mitra spianati e le mimetiche in ... ilmessaggero.it

Strade Sicure non è uno slogan. È una scelta strategica che ora chiede coraggio. Crosetto rompe la narrazione facile: numeri stabili, Esercito impiegato solo finché necessario e Carabinieri con pieni poteri di polizia al centro del futuro della sicurezza urb facebook

Dunque Crosetto prima potenzia Strade sicure, poi ne chiede il ridimensionamento, quindi ne invoca un ripensamento. Il dibattito sulla sicurezza si fa ogni giorno più paradossale. ilpost.it/2026/01/14/str… x.com

