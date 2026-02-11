Conegliano | giocatrici insidiose anche con le rotazioni

La squadra di Conegliano ha concluso la regular season della Serie A1 con una vittoria che vale tanto. Le giocatrici si sono dimostrate insidiose anche quando sono state fatte rotazioni in campo. Ora la squadra si prepara ai playoff, forte di questa prestazione solida.

La terzultima giornata della massima serie ha portato un verdetto decisivo: Prosecco Doc Carraro Imoco Conegliano ha chiuso la Regular Season della Serie A1 Tigotà imponendosi contro Il Bisonte Firenze in tre set. La vittoria permette alle pantere di consolidare la leadership e di rendere irraggiungibile Scandicci, ora distante di dieci punti in classifica. L'esito della serata orienta le prospettive per le prossime fasi stagionali e conferma la solidità del gruppo campione in carica. Nella cornice di gara, Conegliano ha esibito continuità di rendimento e una gestione efficace delle rotazioni, chiudendo l'incontro senza concedere too molti strappi agli avversari.

