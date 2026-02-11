Conad sull’evento annullato a Pucci | Nessun pregiudizio ma ha violato la privacy di una nostra collaboratrice

La catena di supermercati conferma di aver annullato l’evento con Andrea Pucci, spiegando che la decisione non deriva da pregiudizi ma dal fatto che si è verificata una violazione della privacy di una loro collaboratrice. L’azienda ha deciso di intervenire dopo le polemiche scatenate dall’annullamento e ha chiarito i motivi ufficiali della scelta.

Dopo le polemiche legate all'annullamento dell'evento per cui era stato ingaggiato Andrea Pucci, Conad prende posizione. L'azienda non chiarisce le ragioni della scelta, ma critica la decisione del comico di diffondere sui social la comunicazione di revoca.

