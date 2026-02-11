Conad risponde ad Andrea Pucci dopo l' evento annullato ha violato la privacy di una nostra collaboratrice

Conad ha risposto ad Andrea Pucci, dopo le polemiche scatenate dall’annullamento di un evento. L’azienda ha accusato il comico di aver violato la privacy di una collaboratrice, portando la questione sul tavolo pubblico. Pucci aveva commentato sui social l’annullamento, e ora Conad replica, spiegando di aver agito per tutela della privacy. La vicenda si è fatta subito più tesa, con le parti che si scambiano accuse chiare e dirette.

Prima la rinuncia al Festival di Sanremo 2026, poi l'ingaggio disdetto da Conad: non si placano le polemiche attorno alla figura di Andrea Pucci. Nelle scorse ore il comico ha rivelato sui social la decisione della catena di supermercati di disdire il suo ingaggio per un evento aziendale. Ora è arrivata la replica dell'azienda, che parla di "reazione scomposta" e accusa Pucci di aver violato la privacy di una dipendente, diffondendo una foto della comunicazione ricevuta riportante i dati personali della collaboratrice. Conad aveva ingaggiato Andrea Pucci affinché partecipasse a un evento aziendale, ma dopo le polemiche che avevano travolto il comico e la rinuncia a co-condurre il Festival di Sanremo, ha ritirato l'invito.

