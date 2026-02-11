Como spegne per 15 minuti le antiche mura

Questa sera a Como le mura antiche resteranno al buio per quindici minuti. L’amministrazione ha deciso di spegnere le luci lunedì 16 febbraio alle 19, in occasione di “M’illumino di meno”. Un gesto simbolico per sensibilizzare sull’efficienza energetica e il risparmio. La città invita i cittadini a partecipare, anche solo spegnendo le luci di casa per qualche minuto.

Como partecipa a “M’illumino di meno” con un gesto simbolico: lunedì 16 febbraio 2026, a partire dalle 19, l’illuminazione della cinta delle mura cittadine verrà sospesa per circa quindici minuti. La decisione è stata formalizzata con la deliberazione di giunta comunale approvata nella seduta dell’11 febbraio 2026. La proposta è arrivata con una richiesta protocollata il 6 febbraio dalla Fondazione Alessandro Volta, che ha invitato l’amministrazione ad aderire all’iniziativa nazionale dedicata al risparmio energetico e alla sostenibilità. Nel testo della delibera, la giunta sottolinea che l’evento è un’occasione di sensibilizzazione e anche “un segno di attenzione della città verso le imminenti Celebrazioni voltiane”.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Mura

Ultime notizie su Como Mura

