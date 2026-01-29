Comune di Como un giorno intero di sciopero | perché i dipendenti si fermano

I dipendenti del Comune di Como si fermano per un'intera giornata mercoledì 11 febbraio. La protesta coinvolge diverse sigle sindacali come Rsu, FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas PI e Cse Flpl. La causa è la decisione dell’amministrazione di revocare 179mila euro dalla produttività complessiva, portando i lavoratori a scioperare per protestare contro questa scelta. La giornata senza servizi si preannuncia lunga e potrebbe creare disagi in città.

La protesta proclamata dai sindacati contro il ritiro di 179mila euro dalla produttività e il blocco degli scatti di carriera Sciopero per l’intera giornata di mercoledì 11 febbraio per i dipendenti del Comune di Como. A proclamarlo sono Rsu, FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas PI e Cse Flpl, in seguito alla decisione dell’amministrazione comunale di revocare complessivamente 179mila euro dalla produttività generale del personale. Secondo quanto spiegano i sindacati, la scelta sarebbe legata alla mancata volontà del sindaco e della giunta di contrattare le somme destinate ai dipendenti. Una situazione che non si è sbloccata nemmeno dopo lo stato di agitazione e l’incontro in Prefettura dello scorso 10 dicembre.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Sciopero

Domani, martedì 13 gennaio, si svolgerà uno sciopero nazionale dei taxi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Como Sciopero

Argomenti discussi: Aperture straordinarie per il rilascio della Carta di Identità Elettronica; Comune di Como, aperture straordinarie per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE); Comune di Como, aperture straordinarie dello sportello per il rilascio della CIE; Il paese di 2.500 abitanti in provincia di Como che introduce la tassa di soggiorno da 2 euro al giorno.

Imu, Irpef e Tari: nel 2026 arriveranno 56,8 milioni nelle casse del ComuneOgni comasco, neonati compresi, pagherà 673,40 euro contro i 636 di due anni fa. In netta crescita anche la tassa di soggiorno stimata quest’anno a quota 4,8 milioni ... laprovinciadicomo.it

CIE aperture Comune di ComoIn scadenza il documento d’identità in formato cartaceo: dal 3 agosto 2026 sarà valida solo la CIE, la carta d’identità ... espansionetv.it

Scrive il Comune di Como: "Affinché simili eventi non possano mai più accadere" facebook