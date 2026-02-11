Colpa dei sensi seconda puntata | come finisce e dove rivederla

Nella serata del 10 febbraio 2026, torna in tv la seconda puntata di

Nella prima serata del 10 febbraio 2026 va in onda la seconda puntata di Colpa dei sensi. La fiction con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, scorsa settimana, ha intrattenuto milioni di telespettatori su Canale 5. Il pubblico vuole scoprire chi ha ucciso la mamma di Davide, Adele. Ma ci sono anche altri misteri da svelare. Dove rivedere la seconda puntata di Colpa dei sensi. Leggi anche: Colpa dei sensi prima puntata: dove rivederla e come finisce. Chi non ha potuto seguire il nuovo appuntamento della fiction con Gabriel Garko o chi vuole semplicemente rivederla, può approfittare della piattaforma messa a disposizione da Mediaset. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

È iniziata ieri sera la fiction “Colpa dei sensi” su Canale 5, con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

