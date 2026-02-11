Ci sono dei molesti nel centro storico | interviene la polizia tre denunce

La polizia è intervenuta nel centro storico dopo una segnalazione di molestia. Tre uomini sono stati denunciati per aver opposto resistenza, danneggiato alcune cose e posseduto oggetti pericolosi. La situazione si è conclusa con tre denunce e nessun ferito.

Una segnalazione arrivata alla polizia ha portato alla denuncia a vario titolo per possesso di oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di tre uomini di 33, 31 e 24 anni. Gli agenti sono intervenuti in via Gramsci, nel centro storico, e al fermo del trio il più.🔗 Leggi su Genovatoday.it

