Privacy browser | Chrome e ChatGPT Atlas bocciati nel report 2025

Privacy browser: è questo il binomio che dovrebbe guidare la scelta del software con cui accediamo a Internet ogni giorno, ma troppo spesso ci lasciamo sedurre dalla velocità o dall’integrazione con l’intelligenza artificiale a discapito della sicurezza. Ci occupiamo occasionalmente dei dati sulle quote di mercato dei browser e la mancanza di una cadenza regolare è dovuta al fatto che rimangono pressoché invariati di mese in mese, mentre Chrome continua a sbaragliare la concorrenza. Tuttavia, il fatto che un software sia onnipresente non significa necessariamente che sia l’opzione migliore per la tutela dei nostri dati personali. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

