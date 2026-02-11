Chirurgo estetico lavora in Toscana ma i soldi volano all’estero incastrato dalla Finanza

La Finanza ha smantellato un giro di soldi nascosti all’estero da un chirurgo estetico di Massa Carrara. Il medico, che lavora in Toscana, avrebbe nascosto ingenti somme di denaro e non avrebbe dichiarato più di mezzo milione di euro di ricavi. Gli agenti hanno eseguito controlli e sequestri, cercando di fare luce sul suo modo di operare.

Massa Carrara, 11 febbraio 2026 – Ingenti somme di denaro occultate all’estero e oltre mezzo milione di euro di ricavi non dichiarati da parte di un medico di chirurgia estetica. E’ quanto ha fatto emergere la guardia di finanza di Massa Carrara. L’indagine, condotta dai finanzieri nell’ambito di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha permesso di ricostruire il volume d’affari sottratto al fisco e di quantificare una rilevante evasione tributaria. L’intervento ha avuto origine da una precedente indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla procura della repubblica di Massa, conclusa con la denuncia del professionista per diverse ipotesi di reato e con l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

