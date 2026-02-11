Chirurgia refrattiva terapia universale e tailor made

La chirurgia refrattiva continua a evolversi, offrendo soluzioni sempre più personalizzate. Questa tecnica aiuta le persone a correggere difetti della vista, rendendo superflui occhiali e lenti a contatto. Negli ultimi anni, medici e ricercatori hanno sviluppato approcci «tailor made» che si adattano alle caratteristiche di ogni individuo, migliorando i risultati e riducendo i rischi. Sempre più pazienti scelgono di affidarsi a queste procedure per riacquistare una vista nitida e liberarsi dagli ausili ottici.

OCCHI. La chirurgia refrattiva è la tecnica utilizzata per correggere alcuni difetti della vista, eliminando l'esigenza di dover fare uso di occhiali o lenti a contatto. Ne parliamo con il dottor Marco Rossi, responsabile di Oculistica in Humanitas Castelli. «La chirurgia refrattiva con laser a eccimeri è una procedura che permette di sistemare miopia, ipermetropia e astigmatismo intervenendo direttamente sulla cornea. Attraverso un rimodellamento estremamente preciso della sua superficie, il laser consente di migliorare la messa a fuoco delle immagini sulla retina, con risultati stabili e affidabili nel tempo.

