chi era jesse van rootselaar la trans che ha sparato alla scuola di tumbler ridge

Tumbler Ridge (Canada), 11 febbraio 2026 – Si chiamava Jesse Van Rootselaar la 18enne transgender che ha assalito a mano armata il liceo di Tumbler Ridge, una piccola cittadina nel Canada occidentale. Prima ha ucciso in casa la madre 39enne e il fratellastro di 11 anni, poi si è diretta a scuola dove ha fatto una strage. La ragazza ha aperto il fuoco contro le forze dell'ordine, poi si è uccisa. A confermare l’identità dell’attentatrice sono state le forze dell’ordine della provincia canadese British Columbia. "Non abbiamo ancora un'idea del movente", ha detto il vice commissario della Gendarmeria reale del Canada nella British Columbia, Dwayne McDonald. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

