Chi affronterà Elisabetta Cocciaretto ai quarti a Doha | incrocio con una avversaria potente

Elisabetta Cocciaretto si prepara a sfidare una avversaria molto forte ai quarti di finale del torneo di Doha. La giovane tennista italiana ha superato gli incontri precedenti e ora si trova a un passo dalla semifinale. La partita si giocherà a breve e tutti gli occhi sono puntati su di lei, che dimostra di saper reggere la pressione di un torneo importante come il WTA 1000.

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del "Qatar TotalEnergies Open", primo torneo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 4.088.211 dollari e in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha. La 25enne marchigiana, attualmente numero 57 del ranking mondiale, era entrata nel main draw come lucky loser, ma ha saputo trasformare questa seconda occasione in un percorso memorabile. Dopo aver eliminato al secondo turno la statunitense Coco Gauff, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, Cocciaretto ha centrato per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un "1000".

