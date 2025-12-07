Un' autorete stoppa la striscia di vittorie dell' Audace | pari tra Cerignola e Casertana
Si ferma a quattro il numero di vittorie consecutive dell'Audace Cerignola, fermata in casa dalla Casertana, una delle squadre più in forma del campionato, come attesta la quinta posizione attualmente occupata in classifica. Per la squadra di Maiuri, la soddisfazione di portare a cinque il numero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Un altro giocatore che ieri sera ha fatto molto bene è stato #Mckennie. Ha corso per 95 minuti, ha creato l' autorete sul primo gol della #Juventus e ha recuperato un infinita' di palloni a centrocampo. Il suo contratto scade a giugno 2026 e per fare il rinnovo chi - facebook.com Vai su Facebook
Marsiglia, un autogol di Pavard condanna De Zerbi contro il Lens. Psg e Monaco tornano alla vittoria - Seconda sconfitta consecutiva per il Marsiglia di De Zerbi: dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro lo Sporting Lisbona, arriva anche quella in Ligue 1. Lo riporta tuttosport.com
Il Bayern Monaco si ferma a Berlino: pari con l'Union, interrotta la striscia perfetta di 16 vittorie della squadra di Kompany - 2 sul campo dell’Union Berlino: doppietta di Doekhi e goal di Luis Diaz e Kane, prima “non vittoria” della stagione per i bavaresi. calciomercato.com scrive
La Juventus non segna da 4 partite: non accadeva dal 1991 - I bianconeri non segnano da 394 minuti: quella contro la Lazio è l’ottava partita consecutiva senza vittorie. Riporta gianlucadimarzio.com