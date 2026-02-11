Cercasi annusatori di puzza | il lavoro più strano d’Italia è a Brendola in Veneto

A Brendola, in Veneto, cercano persone disposte a svolgere un lavoro insolito: valutatori olfattivi. Il Comune ha aperto le selezioni per sei persone che, armate di naso, dovranno sniffare l’aria e individuare le cause dei cattivi odori che disturbano i residenti. È una professione che richiede sensibilità e attenzione, ecco perché si cercano persone capaci di distinguere anche i dettagli più sottili.

A Brendola, nel vicentino, l'olfatto diventa una professione. Il Comune e la Provincia hanno aperto le selezioni per reclutare sei valutatori olfattivi, figure specializzate il cui compito è letteralmente "fiutare" l'aria per scovare l'origine dei miasmi che disturbano la cittadinanza. Non si tratta di un passatempo curioso, ma di un tassello fondamentale del progetto Giada, un piano scientifico per combattere l'inquinamento nel distretto della concia. L'operazione non è lasciata al caso. I volontari scelti saranno guidati dal Lod (Laboratorio di olfattometria dinamica), uno spin-off dell'Università di Udine.

