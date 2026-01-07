Star Wars | 49 anni fa nasceva un’icona del franchise e il suo personaggio è diventato ancora più memorabile

Il 2027 si preannuncia un anno importante per Star Wars. Per cominciare, il prossimo anno segnerà il 50º anniversario dell’uscita di Star Wars: Una nuova speranza. La versione originale dell’amato film tornerà nelle sale per un periodo limitato, permettendo ai fan di più vecchia data, che lo videro per la prima volta nel 1977, di rivederlo sul grande schermo e a quelli più giovani di scoprirlo per la prima volta. La riedizione di Una nuova speranza contribuirà inoltre ad alimentare l’attesa per l’unico film che Lucasfilm distribuirà nel 2027, Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Gosling, Mia Goth e Matt Smith. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

