Cellulare ai bambini | le 5 regole più una per evitare la dipendenza digitale

Questa mattina si è aperto il dibattito sull’uso dei cellulari tra i più giovani. Molti genitori regalano il telefono ai figli già a 10 anni, spesso per non farli sentire esclusi dai coetanei. Ora, esperti e insegnanti suggeriscono cinque regole, più una, per evitare che i bambini si possano perdere troppo nel mondo digitale.

AGI - Si inizia prestissimo, spesso a 10 anni con il regalo per la Prima Comunione. Un dono – il cellulare – apparentemente innocuo per “non escludere il bambino dal gruppo degli amichetti”. E così arrivano le prime chat, i giochi online, i video scambiati per ridere e quelli inappropriati rispetto all’età inviati per capire o per stupire. E pian piano, senza rumore, il mondo del bambino si sposta dietro lo schermo. Sempre di più, per più ore al giorno, con meno contatti concreti. Il risultato è un incremento dei disturbi comportamentali e psichici che si manifestano soprattutto sotto forma di dipendenza, isolamento e depressione. 🔗 Leggi su Agi.it

