Violazione il divieto di avvicinamento 49enne arrestato dalla polizia
Venerdì 12 dicembre, a Verona, la polizia ha arrestato un uomo di 49 anni per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'episodio evidenzia l'importanza delle misure di tutela e della pronta intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.
Venerdì scorso, 12 dicembre, la polizia di Verona ha arrestato un uomo di 49 anni per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’arresto è scattato dopo l’allarme generato dal braccialetto elettronico applicato al veronese soltanto il giorno precedente. Veronasera.it
